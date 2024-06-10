Domuzlar Eyüp'e indi. Köpeklerin mamasını yedi

Domuzlar aç kalınca Eyüsultan Hasdal’a indi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre aç kalıp yiyecek bulamayan domuz sürüsü Hasdal’a indi. Hasdal’da köpekler için konulan mamayı domuzlar yedi. Mamasını domuzların yediğini gören köpek domuzlar ile arasına mesafe koyarak havladı.

Domuzlar aynı zamanda mamanın yanında köpeklerin suyunu da içti. Köpeklerin havladığını gören vatandaşlar cama çıktığında gördükleri karşısında şaşırdılar.

O sırada çevrede bulunan birkaç genç domuzların sürü halinde şehre indiği anları cep telefonuna kaydetti.

Domuzların çok yakınına gelen gençler video ile o anları saniye saniye kaydetti.