Domuzların dere keyfi

Kaynak: İHA
Domuzların dere keyfi
Kars-Göle karayolunda aç kalan ve dere kenarında yiyecek arayan domuzlar yavrularıyla birlikte kameralara yansıdı.

Kars-Göle karayolu Balçeşme köyü çıkışında dere kenarında yiyecek arayan domuzlar yavrularıyla birlikte cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars-Göle karayolunda aracıyla yolculuk yapan Vedat Demiral, yol kenarından coşkuyla akan dere kenarında domuz ve yavrularını fark etti. Cep telefonuyla domuz sürüsünü çekmeye başlayan Demiral ve yanındaki arkadaşının diyaloğu ise dikkat çekti.

Demiral’ın yanında bulunan arkadaşı gördüğü domuz yavruları için yerel şive ile “Bir tanesi bu kadar mı yavruluyor ola”, “Bak bak bu erkektir, saldıracak” cümleleri ise gülümsetti.

Bir süre yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ve su ihtiyaçlarını karşılayan domuz sürüsü, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

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