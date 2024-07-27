Donald Trump: "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız"

Kaynak: İHA
Donald Trump: "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Donald Trump, 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar yakın olduğumuzu açıkladı.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, dünya tarihindeki en büyük tehlikelerden biri olarak 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar yakın olduğumuzu belirtti. Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in Gazze'deki insani krizle ilgili açıklamalarını da eleştirdi. Harris ise Gazze'deki trajik durumu görmezden gelmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da yaptığı görüşmede, "Şu anda 3. Dünya Savaşı'na, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar yakınız" dedi. Trump, Orta Doğu'daki mevcut durumu değerlendirerek, ABD'nin başarısız yönetimi nedeniyle büyük bir savaş ihtimalinin arttığını belirtti.

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Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in Gazze'deki insani krizle ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Trump, Harris'in İsrail'e karşı saygısız olduğunu ve bu açıklamalarının "hoş olmadığını" ifade ederek, "Yahudi bir kişinin ona nasıl oy verebileceğini anlamıyorum. Ancak bu onlara kalmış bir şey. Ama bana göre İsrail'e karşı kesinlikle saygısızdı" dedi.

Kamala Harris, Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'deki insani krizi gündeme getirerek, "2 milyondan fazla insanın gıdaya erişimde ciddi zorluk çektiği, yarım milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu vahim durumu" dile getirmişti. Harris, bu trajediyi görmezden gelmenin mümkün olmadığını ve yaşanan acılara karşı sessiz kalmayacağını vurgulamıştı.

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