Donan kuş cenneti büyüledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Donan kuş cenneti büyüledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü soğuklardan dolayı dondu. Göl'de yaşanan gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis Karşıyaka ve Esenkıyı köyleri arasında yer alan ve aynı zamanda kuş cenneti olarak da bilinen Arin Gölü, her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

Yüz ölçümü 13 kilometrekare olan ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan göl, yazın cıvıl cıvıl kuş sesleri yankılanırken, kış mevsiminde ise olumsuz hava şartları nedeniyle tamamen donuyor.

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Van Gölü'nden 10 metre yüksekliğe sahip olan Arin Gölü'nün çevresindeki ekosistem ve kuş çeşitliliği ile bölgenin en önemli doğal alanlarından biri olduğunu ifade eden Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Arin Gölümüz muhteşem bir kuş cenneti.

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Yazın kuş sesleriyle bilinen gölümüz, şimdi ise tamamen donmuş. Gün batımı ile muhteşem manzara oluşturuyor. Akşamları gün batımını zevkle seyrediyoruz" dedi.

Donan kuş cenneti büyüledi

Donan kuş cenneti büyüledi

Donan kuş cenneti büyüledi

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