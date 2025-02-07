Donan şelaleden görsel şölen

Kaynak: İHA
Donan şelaleden görsel şölen

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıkları eksi 5 dereceyi gördü. Kentte birçok şelale ve gölet dondu. Donan yerler görsel şölen oluşturdu.

Afyonkarahisar'da hafta içi yaşanan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecelerde azalarak eksi 5'lere kadar düştü. Hava sıcaklığının azalması ile ilçelerdeki bazı şelale ve göletlerde dondu. Çobanözü köyünde halk arasında Su Uçtu Şelalesi olarak bilinen şelalede dondu.

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Donan şelale görüntüsü ile seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı.

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Donan şelale Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntülere Müzisyen Aydın Baş'ın hang drum isimli enstrüman ile çaldığı müzik de eklenince ortaya harika bir görüntü çıktı.

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Şelalede oluşan buz sarkıtları ise görüntüsü ile adeta kartpostallık bir manzara ortaya çıkardı.

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