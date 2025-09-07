Donanma yapay zekâ destekli asistan arayışına girdi: ABD ordusunda stratejik hamle

Burhan Şahin
ABD Donanması, Virginia sınıfı denizaltılarda görev yapacak yapay zekâ ve makine öğrenmeli taktik karar destek sistemleri için araştırma başlattı. Yeni sistemler, geleceğin denizaltı savaş yeteneklerini kökten değiştirecek.

ABD Donanması, mevcut denizaltı savaş sistemlerini güçlendirmek amacıyla AN/BYG-1 savaş kontrol sistemine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Sistemin modernizasyonu için yayımlanan "Bilgi Talebi" (Request For Information – RFI) belgesi, hem ABD’de görev yapan hem de Avustralya Kraliyet Donanması tarafından kullanılan denizaltılar için üç ana güncelleme alanını kapsıyor: taktik kontrol yeniden yapılandırması, silah ve yük entegrasyonu ve yapay zekâ/makine öğrenmesi destekli taktik karar asistanının geliştirilmesi.

AN/BYG-1 SİSTEMİNDE YENİLİKLER

PMS 425 ofisi tarafından yürütülen proje kapsamında, denizaltı savaş sistemlerinin ve silahlarının daha verimli şekilde entegre edilmesi hedefleniyor. Yeni sistem, AN/BYG-1 uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi ve entegrasyonu ile mevcut ve gelecekteki operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde planlanıyor. Ayrıca Avustralya ve Birleşik Krallık ile yürütülecek AUKUS programı kapsamında nükleer güçle çalışan denizaltılara da uygulanması öngörülüyor.

GELİŞMİŞ SİLAH VE SAVUNMA KAPASİTESİ

AN/BYG-1 sistemi, Mk 58 CRAW torpidoları ile birlikte saldırı ve savunma yönetiminde daha etkin bir rol üstlenecek. CRAW teknolojisi, bir torpido tüpünde daha fazla torpidonun taşınabilmesini sağlarken, denizaltılara anti-torpido savunma yeteneği de kazandırıyor. Sistemde ayrıca insansız su altı araçları, ağır torpidolar ve insansız hava araçlarıyla entegrasyon hedefleniyor.

TAKTİK KARAR DESTEK SİSTEMİ

Yeni AN/BYG-1 çerçevesi, sensörlerden gelen bilgilerin işlenmesi, dış kaynaklardan elde edilen verilerin taktik tabloya entegrasyonu, silah kullanımı ve görev planlaması gibi operasyonel süreçleri yönetebilecek. Sistem, 2027 yılı Temmuz ayında sözleşme aşamasına geçmeyi hedefliyor ve tam olarak üretime hazır, test edilmiş bir yazılım ve donanım paketi olarak teslim edilecek.

