Dondurmada ölümcül tehlike. Sakın böyle tüketmeyin. Uzmanı uyardı

DHA’nın haberine göre; Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elif Akçeken, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra, A, B, D vitaminleriyle besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere işaret ederek şu uyarıları yaptı:

“Endüstriyel dondurma yüksek miktarda mısır şurubu, tatlandırıcılar, koruyucular, emülgatör, renk ve aroma maddeleri içerebilmektedir. Bu yüzden fazla tüketilmesi halinde diyabet, kalp damar hastalıkları ve gıda boyası sebebiyle çocuklarda zekâ geriliğine sebep olabilir”

Dondurmanın yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra, A, B, D vitaminleriyle ve fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunan besin değeri yüksek bir tatlı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elif Akçeken, “Dondurmanın zengin içeriği sayesinde sağlık açısından yararları bulunmaktadır. İçeriğindeki kalsiyum yönünden kemik sağlığı güçlendirmede etkili, diğer tatlılara göre ise daha besleyici bir seçenektir. Aynı zamanda diyet listelerinde rahatça tüketebileceğiniz, stevia yaprağı ile tatlandırılmış dondurmalar şu an oldukça gündemdedir. Stevia yaprağının içeriğine baktığımızda probiyotik bakterilerinin çoğalmasını sağlayarak insan sağlığını olumlu yönde etkileyen ve destekleyen bitkisel bileşenlerdir. Ayrıca Stevia’da yer alan liflerin; kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet, hipertansiyon üzerinde tedaviyi destekleyici etkileri bulunmaktadır” diyerek, dondurma tüketimi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

YÜKSEK MİKTARDA MISIR ŞURUBU ZEKÂ GERİLİĞİNE SEBEP OLABİLİR

Tüm dondurmaların içeriğinin aynı olduğu düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Akçeken, “Bazı dondurmalara dikkat etmekte fayda vardır. Endüstriyel dondurma yüksek miktarda mısır şurubu, tatlandırıcılar, koruyucular, emülgatör, renk ve aroma maddeleri içerebilmektedir. Bu yüzden fazla tüketilmesi halinde diyabet, kalp damar hastalıkları ve gıda boyası sebebiyle çocuklarda zekâ geriliğine sebep olabilir” dedi.

AMBALAJINDA BUZ PARÇACIKLARI VARSA DİKKAT

Dondurma üretimin çeşitli safhalarında hijyenik koşulların yetersizliği gibi nedenlerle çok sayıda mikroorganizmanın bulaşma riski olduğuna da dikkat çeken Dyt. Akçeken, “Özellikle içeriğindeki süt, mikroorganizmaların kolay üremesi için iyi bir ortamdır. Bu nedenle dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekmektedir. Hijyenik koşullarda üretilmemiş veya soğuk zinciri korunmamış dondurmalarda ‘Salmonella’ ve ‘Bacillus cereus’ gibi patojen mikroorganizmalara rastlanma riski vardır. Aldığımız paketli dondurmalarda ambalajın üzerinde buz parçacıkları dondurmanın eriyip tekrar donduğunu ve bakteriyel üremeye açık olduğunu göstermektedir. Güvenilir olmayan yerlerden veya sokak satıcılarından alınan dondurmalara daha dikkatli yaklaşılmalıdır. Bu nedenle içeriğinde katkı malzemesi bulunmayan, doğal tatlandırıcılarla yapılan pastane dondurmalarını veya evde kendi yaptığımız dondurmaları tercih edebiliriz” diye konuştu.

DONDURMA NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ?

Dondurmanın ne sıklıkla tüketilmesi gerektiğinden bahseden Dyt. Akçeken, şu bilgileri paylaştı:

“Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan bireylerin haftada 2-3 kez iki top, zayıflama sürecinde olan bireyler dondurma çeşidine dikkat ederek haftada bir gün, iki top dondurma tüketebilir. Diyabet tanısı olan bireyler ise şeker hastaları için özel formülle edilmiş diyabetik dondurmalardan tercih edebilir.”

DİYET SIRASINDA TERCİH EDİLEBİLİR

Uygulanan diyet listesinden 1 porsiyon meyve ve 1 porsiyon süt grubu besini çıkartarak diyet sırasında dondurma yemenin mümkün olduğunun altını çizen Dyt. Akçeken, “Aynı zamanda dondurma tercih ederken üzerine ilave edilen sos veya külah ile yemeniz daha fazla kalori almanıza sebep olabilir. Toplam kaloriye ek 100 kalori daha arttıracağından sos ve külah tercihine dikkat etmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

EVDE KENDİ DONDURMANIZI YAPABİLİRSİNİZ

Yaz aylarında serinlik katacak, sağlıklı ve oldukça lezzetli dondurmaları evde yapmak çok kolay olduğunu ifade eden Dyt Akçeken, birkaç malzemeyle evde kendi dondurmanızı kolayca hazırlanabileceğini söyledi. Dyt. Akçeken, dondurma tariflerini şöyle sıraladı:

“Çikolatalı fit dondurma

Malzemeler: 1 donmuş orta boy muz,1 kaşık bal, 1 kaşık kakao, Yarım çay bardağı süt

Hazırlanış: Önceden dondurmuş olduğunuz muzu diğer malzemelere ekleyerek blender ediyoruz yaklaşık 1 saat buzlukta beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

“Orman meyveli fit dondurma

Malzemeler: 10-12 adet donmuş frambuaz veya farklı orman meyveleri (böğürtlen, vişne vb.), 5-6 adet donmuş çilek, 1 tatlı kaşığı bal veya 1 çay kaşığı agave şurubu, 2-3 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanış: Önceden dondurmuş olduğunuz orman meyvelerini diğer malzemelere ekleyerek blender ediyoruz yaklaşık 1 saat buzlukta beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.”