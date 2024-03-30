Dondurulmuş ürünlerde büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin

Kaynak: Artı49
Dondurulmuş ürünlerde büyük tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin
Almanya'da marketlerde satılan dondurulmuş Bibigo Mini Mandu Karidesli Köfteler toplatılmaya başlandı. Satışı yasaklanan ürünün hassas kişilerde alerjiyi tetikleyebileceği duyuruldu.

Dondurulmuş bir üründe büyük tehlike ortaya çıktı. Bu ürünü ağzınıza bile sürmemeniz gerekmektedir.

Almanya’da marketlerde satılan dondurulmuş Bibigo Mini Mandu Karidesli Köfteler, geri çağrılmaya başlandı. Ürünün içeriğinde yumurta ile kontaminasyon tespit edilmiştir ve hassas kişilerde alerjiye yol açabileceği belirtilmiştir.

Bu ürün, Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde faaliyet gösteren bir şirket tarafından üretilmektedir. 360 gram ağırlığındaki paketlerin son tüketim tarihleri 12.01.2025, 21.06.2024 ve 10.08.2024 olarak kaydedilmiştir.

Ülke genelinde etkilenen bölgeler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Saksonya bulunmaktadır. Bu bölgelerde ürünü satın alan mağazalara geri iade edebilirsiniz.

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