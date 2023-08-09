‘Dönence’ dizisinde çıkan kavga tatlıya bağlandı. Çekimlere ara verilmişti

“Dönence” dizisinin setinde geçen hafta genç oyuncular Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında yaşanan kavga gerginliğe neden olmuş ve çekimlere bir hafta ara verilmişti. Oyuncular arasındaki kriz çözüldü ve ekip sete çıktı.

‘Dönence’ dizisinde çıkan kavga tatlıya bağlandı. Çekimlere ara verilmişti

Çekimlerine bir hafta ara verilen Kanal D'nin sevilen gençlik dizisi "Dönence" sete çıktı.

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“Dönence” dizisinin setinde geçen hafta genç oyuncular Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında yaşanan kavga gerginliğe neden olmuştu.

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Ardından da senaryoyla ilgili sorunları çözmek dizinin setine bir hafta ara verilmiş, bu nedenle bu hafta yeni bölüm ekrana gelmemişti. Foça’nın muhteşem doğa manzarasında çekilen D Media imzalı dizinin ekibi hafta başı yeniden sete çıktı.

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Serdar Gözelekli’nin yönettiği Dönence’nin 6. bölümü 15 Ağustos Salı akşamı seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni bölüm fotoğraflarının basınla paylaşıldığı dizinin oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Nazlı Çetin’in arasındaki krizin çözüldüğü öğrenildi.

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Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın başrolünü oynadığı dizi Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya’dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

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