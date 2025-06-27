Dönerci önünde kanlı hesaplaşma

Kaynak: İHA

Balıkesir Bandırma’da bir dönerci işletmesinde çalışan İ.İ. ile kurye olarak çalışan M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye, M.A eline aldığı sandalye ile İ.İ’nin kafasına vurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, bir dönerci işletmesinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dönerci işletmesinde çalışan İ.İ. ile kurye olarak çalışan M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.A., eline geçirdiği sandalyeyle İ. İ.'nin başına vurarak yaraladı.

Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan İ İ., eline geçirdiği bıçakla M.A.'yı bacağından 2 kez bıçakladı. Yaralanan M.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kan kaybını önlemek için olay yerinde turnike uygulayan vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralıya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.İ.'yi gözaltına aldı. Yaralı M.A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw485078-01.jpg

aw485078-02.jpg

aw485078-03.jpg

aw485078-04.jpg

Son Haberler
İşsizlik de istihdam da azaldı: Macaristan'da ekonomik paradoks
İşsizlik de istihdam da azaldı: Macaristan'da ekonomik paradoks
Arda Güler'in rakibi Kenan Yıldız!
Arda Güler'in rakibi Kenan Yıldız!
14 yaşındaki Azra’nın feci sonu
14 yaşındaki Azra’nın feci sonu
Brent petrol yükselişte: 67,04 dolar nereye gidiyor? (27 Haziran 2025)
Brent petrol yükselişte: 67,04 dolar nereye gidiyor?
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu açıklaması!