Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı

Düzce’de dönüşü kaçırıp duran cipe aynı yöne giden başka bir araç çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu Çamköy kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Bahçeşehir'den Akçakoca'ya doğru seyir halindeki İ.K. yönetimindeki 81 FB 989 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün dönüş yolunu kaçırması sonucu aniden durdu. Aynı istikamette ilerleyen Y.S. yönetimindeki 81 ABH 822 plakalı Fiat marka otomobil, önündeki cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve her iki araçta bulunan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya bağlı olarak kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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