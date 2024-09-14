Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu Çamköy kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Bahçeşehir'den Akçakoca'ya doğru seyir halindeki İ.K. yönetimindeki 81 FB 989 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün dönüş yolunu kaçırması sonucu aniden durdu. Aynı istikamette ilerleyen Y.S. yönetimindeki 81 ABH 822 plakalı Fiat marka otomobil, önündeki cipe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve her iki araçta bulunan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya bağlı olarak kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.