Doping yaptı ceza aldı 8 yıl men edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Doping yaptı ceza aldı 8 yıl men edildi
Sarah Chepchirchir’in doping örneğinde testosteron bulunmuştu, cezası açıklandı.

Doping yüzünden 8 yıl spordan uzaklaştırılan Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir’in cezası kesinleşti.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) verilen bilgiye göre, 39 yaşındaki sporcunun doping örneğinde testosteron bulundu.
Chepchirchir, 22 Aralık 2023’ten itibaren 8 yıl süreyle atletizmle ilgili hiçbir etkinliğe katılamayacak.
Chepchirchir, 2017’de atletizmin 6 büyük maratonundan biri olan Tokyo Maratonu’nda kadınlar kategorisinde birinci olmuştu.
Kenyalı atlet, daha önce de 2019’da biyolojik pasaportunda tespit edilen anormallikler sebebiyle 4 yıl men edilmişti.

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