Doping yaptı ceza aldı 8 yıl men edildi

Doping yüzünden 8 yıl spordan uzaklaştırılan Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir’in cezası kesinleşti.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) verilen bilgiye göre, 39 yaşındaki sporcunun doping örneğinde testosteron bulundu.

Chepchirchir, 22 Aralık 2023’ten itibaren 8 yıl süreyle atletizmle ilgili hiçbir etkinliğe katılamayacak.

Chepchirchir, 2017’de atletizmin 6 büyük maratonundan biri olan Tokyo Maratonu’nda kadınlar kategorisinde birinci olmuştu.

Kenyalı atlet, daha önce de 2019’da biyolojik pasaportunda tespit edilen anormallikler sebebiyle 4 yıl men edilmişti.