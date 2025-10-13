Mali'nin Dünya Kupası Afrika Elemelerı I Grubu'nda Madagaskar'ı 4-1 mağlup ettiği maçta Fenerbahçeli Dorgeles Nene sahneye çıktı.

Karşılaşmada 67 dakika sahada kalan Nene, Mali'nin ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi ekibin diğer golleri Sinayoko (2) ve sezon başında İstanbulspor'dan Feyenoord'a transfer olan Diarra'dan geldi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde hayal kırıklığı yaratan Mali, aldığı farklı galibietle grubu üçüncü sırada tamamlayıp taraftarını teselli ederken ikinci sıradaki Madagascar ise bu sonuçla play-off şansını kaybetti.