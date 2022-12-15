Dört ay önce ölen çocuklarına maç izlettiler

Hindistan'da 4 ay önce bir futbol maçında ölen hukuk fakültesi öğrencisi Siddhant Beri'nin ailesi, oğullarının vasiyetini yerine getirdi ve Katar'da fotoğrafının yer aldığı bir afişi tribünlere soktu.

Beri'nin Anne ve babası Rahat ile Nitin, oğullarının bu dünya kupasını çok izlemek istediğini, hatta aylar önce biletleri bile aldığını belirterek, "onun hayallerini gerçekleştirmek için Katar'a geldik" dediler.