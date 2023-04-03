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İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 31,788 lira

‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti’ araştırmasına göre, kentte yaşamanın maliyeti bu yılın mart ayında 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 86,14 artarken, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 31,788 lira olarak ölçüldü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:34
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Dört kişilik ailenin İstanbul'da yaşam maliyeti 31,788 lira

İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 31,788 lira
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İstanbul Planlama Ajansı’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31.788 lira olarak hesaplandı. Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Mart ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 86,14 olarak gerçekleşti.

Mart ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31.788 lira olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.225 lira arttı.

Mart ayında geçtiğimiz aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 20 artışla et (kuşbaşı) olduğu görüldü. Yaşam maliyetini oluşturan ürünler arasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin aylık fiyat değişim oranlarını aşağıdaki gibi paylaşıldı.

 

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