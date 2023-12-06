Dört Rus askerine 'savaş suçu' suçlaması

Adalet Bakanı Merrick Garland basın açıklamasında, "4 Rus askerinin, 2021’den bu yana Rusya’da yaşayan bir ABD vatandaşını Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında alıkoymak, sorgulamak ve işkence yapmaktan" suçlandığını belirtti.

Garland, "Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgalinin dehşetine tanık olduğu gibi ABD Adalet Bakanlığı da tanık oldu.

Bu nedenle Adalet Bakanlığı, bir Amerikan vatandaşına karşı işlenen menfur suçlar nedeniyle Rusya'ya bağlı 4 askeri personele karşı ABD savaş suçları kanunu kapsamında ilk kez suçlamada bulundu." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN GÜNEYİNDEKİ BİR KÖY EVİNDEN KAÇIRILDILAR

Adalet Bakanı, 4 Rus askerinin, Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitry Budnik ile soyadları bilinmeyen Valerii ve Nazar isimli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Virginia’daki mahkemeye sunulan iddianamede, 4 askerin tutsak ettikleri ABD vatandaşını "ölümle tehdit ettikleri ve Donetsk bölgesinde hendek kazmaya zorladıkları" iddia edildi.

Dosyada adı gizlenen Amerikalının "Rusya-Ukrayna ihtilafına karışmadığı, Ukrayna’nın güneyindeki Mylove köyündeki evinden 4 Rus tarafından kaçırıldığı" kaydedildi.