Dortmund PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor.
Yarı finalde dört takım Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund ve PSG kaldı.
Dün oynanan yarı final maçında Bayern Münih ve Real Madrid, 2-2 berabere kaldı.
Almanya Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Dortmund ve Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden PSG, bugün karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT KAÇTA?
Almanya Westfalen Stadı'nda oynanacak Borussia Dortmund-PSG maçı, saat 22.00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DORTMUND AVANTAJ KAPMAK İSTİYOR
Borussia Dortmund, PSG ile evinde oynayacağı ilk maçta avantaj kapıp Fransa'ya avantajlı gitmek istiyor.
Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti.
Çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek yarı finale çıkan PSG'nin en önemli kozu ise Kylian Mbappe.
Fransız yıldız oyuncu bu sezon takımına 26 gol ve 7 asistle katkı sağladı.
PSG DORTMUND'A KARŞI KAYIP
PSG, bugüne kadar Dortmund'a konuk olduğu maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.
Dortmund ise rakibini son olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında 2-1 yenmişti.