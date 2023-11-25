Dortmund'dan müthiş geri dönüş. 4 dakikada maçı çevirdiler

Almanya Bundesliga 12. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Mönchengladbach ile karşılaştı.



Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Dortmund, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2 kazandı.

Konuk ekip 13'te Reitz ve 28'de Kone'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Şoku çabuk atlatan Dortmund; 30'da Sabitzer ile skoru 2-1'e getirdi. 2 dakika sonra da Füllkrug ile eşitliği yakaladı.

46. dakikada Bynoe-Gittens'in sayısıyla 3-2'lik avantajı yakalayan Dortmund'da; 90+7'de Malen skoru belirledi: 4-2.

Dortmund puanını 24'e çıkarırken, Mönchengladbach 13 puanda kaldı.

