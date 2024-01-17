Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek

ÇAĞLAR ÇAĞATAY/ YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Buğday unu üreticisi ve ihracatçısı Doruk Un, 2023 yılını değerlendirirken 2024 yılına ilişkin hedeflerini paylaştı. Şirket, 2023’te bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 100 büyüme ile 8,14 Milyar TL, dolar bazında ise yüzde 35 büyüme ile 329 milyon dolar ciro elde ettiğini açıkladı.

Doruk Un, gündemine aldığı yeni yatırımlarla hız kesmeden büyümesine devam edeceğini açıklarken 2024’te toplamda 25 milyon dolarlık ek yatırımla sağlıklı un portföyü, donuk unlu mamül üretimi ve antrepo yatırımını devreye alma planı olduğunu duyurdu. Doruk Un’un yıl sonu hedefi ise en az %20 büyüme gerçekleştirmek.

SAĞLIKLI UN PORTFÖYÜNÜ HAYATA GEÇİRECEK

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, 2023’te sergiledikleri güçlü performans sonrasında 2024’te beyaz un lezzeti ve buğdayın sağlığını birleştiren sağlıklı un portföyünün yanı sıra donuk unlu mamül üretimine başlayacaklarını söyledi. Erbap, fabrika silo kapasitesinin 20 bin tonu için antrepo yatırımını da devreye alacaklarını açıkladı.

PANPAN İLE PERAKENDE PAZARINDA

5 yıllık süreçte yatırımlara ağırlık vereceklerini belirten Erbap, katma değerli ürün gruplarından üretim, noodle üretimi, depolama ve lojistik tarafta yatırımlara ve güneş enerjisi yatırımı olduğunun altını çizdi. Yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi yapan marka, Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kendi tohumunu geliştiren tek un üreticisi unvanını da elinde bulunduran Doruk Un, pazara giriş yaptığı perakende markası Panpan ile 2024’te iç pazarda %56 tonaj artışı hedefinde…

GELECEK YIL 24 MİLYON TON BUĞDAY ÜRETİMİ BEKLENİYOR

Geçen yıl ülkemizde ve dünyada emtia üretimlerinde artış gözlemlendiğini ve özellikle buğday ile mısır üretiminin son beş yılın ortalamalarının üzerine çıktığını vurgulayan Erbap, dünya un ihracatı 2023’te yaklaşık 11 milyon 500 bin ton olduğunu söyledi.

2024’te yüzde 10 büyüme ile yaklaşık 1 milyon ton artacağını varsaydıklarını açıklayan Erbap, “Türkiye’deki un pazarı yüzde 4-5 büyüyecek. Ülkemizde 2023 – 2024 döneminde yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapıldı ve büyük bir çoğunluğu üreticiler tarafından Toprak Mahsülleri Ofisi’ne satıldı. Tahıl koridorunun kapanması ile Ukrayna’nın elinde bulunan stokların dünya piyasasına girişi yavaşladı. Küçük gemilerle ve 1-2 küçük limandan sevkiyat yapıldığı için Türkiye diğer dünya ülkelerine göre avantajlı kaldı. Türkiye şu anda 15-20 yılın en yüksek stoklarına sahip. İklim koşulları bu şekilde olursa 2024-2025 sezonunda 24 milyon ton civarında buğday üretimi bekleniyor” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE DE TOHUMCULUK ÇALIŞMALARI YAPIYOR

“İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte üretimde dengeler değişiyor. Gelecek sürdürülebilir gıda tedariği konusunda yatırım yapan şirketlerin olacak” diye konuşan Erbap, bu konuda ciddi çalışmalara imza attıklarının da altını çizdi.

Erbap, şunları anlattı: “İştirakimiz Doruk Tohumculuk Marmara Bölgesi’nde 3, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde 5 olmak üzere 8 ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştirdi. Hastalık ve kuraklığa dayanıklılık, kalite ve rekolte bakımından da testlerden başarıyla geçti. Deprem bölgesinden başlattığımız ‘Geleceğe Tohum’ hareketiyle Hatay Kırıkhan’da bedelsiz ekmeklik buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda deprem bölgesinde 1000 dekar alanın tarıma kazandırılmasında sağladık.”