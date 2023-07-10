Dorukhan Toköz’den Bjelica itirafı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da geçiren Trabzonspor’un deneyimli orta sahası Dorukhan Toköz beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

“MAÇA ÇIKARKEN DE YORGUNDUK”

Kamp döneminin nasıl geçtiğini anlatan Dorukhan, "Kamp yorucu geçiyor, hiç yalan söylemeyeyim. Bir hazırlık maçı oynadık ama maça çıkarken de yorgunduk. Tempo yüksek, gerçekten ağır çalışıyoruz. Bjelica hakkında söyleyebileceğim her şey pozitif. Hocamız çok hırslı ve bunun sahaya yansımasını istiyor. Benim en sevdiğim oyun da bu. Sert oynanan, çabuk oynanan, dikine oynanan... Topu kaybettiğimiz yerde kaparsak biraz daha hızlı oynarız. Hocamız da bunu istiyor" dedi.



“YEDİĞİNİZ YEMEKTEN BİLE KEYİF ALMIYORSUNUZ”

Geçirdiği sakatlıklar hakkında konuşan Dorukhan, "Beşiktaş'ta yaşadığım ilk sakatlıkta bir daha futbola dönemeyeceğimi söylemişti birkaç doktur. Ben ondan sonra 2 tane şampiyonluk yaşadım, milli takımda formamı aldım. Geçen sezon yaşadığım sakatlıktan biraz erken döndüm, psikolojik olarak bu sezona daha iyi girmek için yaptım bunu. Sakatlık gerçekten çok zor, yediğiniz yemekten bile keyif alamıyorsunuz" sözlerini sarf etti.

“ARDA GÜLER’İ ÇOK SEVİYORUM”

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasını değerlendiren Dorukhan, "Genç kardeşlerimiz neden oynamasın? Daha yeni genç kardeşimiz Arda transfer oldu. İnşallah hepsi onun gibi başarılı olup Avrupa'ya giderler. Arda Güler'i çok seviyorum. Çok efendi bir çocuk ve çok büyük bir yetenek. İnanılmaz bir gurur. "İleride" dememize izin vermeden şimdiden Real Madrid'e gitti. Ben ondan çok umutluyum. İnşallah her şey çok daha iyi olur onun için" ifadelerini kullandı.



“HEVESİM KIRILDI”

Avrupa’ya transfer olmak isteyip istemediği konusunda gelen soruya cevap veren milli futbolcu, "21 yaşındayken dünyanın en büyük kulüpleri beni istiyordu. Beni izlemeye geldikleri maçta kıkırdağım koptu. Nasip olmadı. Her oyuncu orada oynamak ister ama biraz hevesim kırıldı gibi. Türkiye'de kalsam daha iyi olacak diye düşünmeye başladım" dedi.