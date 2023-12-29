Dost acı söyler atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Dost acı söyler atasözünün anlamı nedir?
Dost acı söyler atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dost acı söyler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin gerçekten bir dostu varsa, onun yaptığı tüm yanlışları "bunu yapmaman gerekiyordu, bunu yapman çok yanlıştı" diyerek uyarmalıdır.

Kişinin duymak istemediği şeyleri bile isteye, bazen acıtacak şekilde söyleyerek bir kişinin ayıbını, yanlışını yüzüne vurmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

DOST ACI SÖYLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen bana boşuna kırılıyorsun güzel kardeşim, dost acı söyler."

Seni eleştirmek ne zamandan beri suç oldu ya, dost acı söyler senin yanlışını ben söylemek zorundayım."

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