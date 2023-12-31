Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünün anlamı nedir?

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi karşısındaki kişiyi gerçekten dost olarak görüyorsa ona çekinmeden bütün yanlışlarını söyler.

Dostunun yaptığı yanlıştan dönmesini sağlamak amacıyla ise ona yapıcı yorumlarda bulunur. Bir şeyi yaparken, yapmaması gerekenleri ve yaptığında başına gelecekleri bir bir sıralar.

Onun karşısına çıkabilecek her türlü sonucu baştan söyler.

DOST DOSTUN AYIBINI YÜZÜNE SÖYLER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

“Bana boşuna kırılıyorsun ben arkandan konuşmuyorum ne olacaksa onu söylüyorum, dost dostun ayıbını yüzüne söyler haberin olsun.”