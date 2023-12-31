Dost ile ye iç alışveriş etme atasözünün anlamı nedir?

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Dost ile ye iç alışveriş etme atasözünün anlamı nedir?
Dost ile ye iç alışveriş etme atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dost ile ye iç alışveriş etme atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; bir kişi ile dostluk kurarken önemli olan şey arkadaşlıktır. Ama biriyle bir ticaret yapılacaksa yani işin içine para girecekse orada arkadaşlık mutlaka zarar görecektir.

Atalarımız yaşadıkları deneyim sonucunda ikili arkadaşlık ilişkilerinin bozulmaması adına arkadaşların birlikte yemesinin, içmesinin, eğlenmesinin gezip tozmasının kişiye bir sıkıntı doğurmayacağını ancak ortaklık, iş, para ilişkileri sebebiyle aralarının açılabileceğini belirtmiştir.

DOST İLE YE İÇ ALIŞVERİŞ ETME ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

“Babam Duran amcaya ortaklığı bozulunca sadece işinden değil, yılların arkadaşlığından da oldu. O yüzden bize hep dedi ki, dostla ye, iç ama alışveriş etme…”

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