Dostluk başka alışveriş başka atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Dostluk başka alışveriş başka atasözünün anlamı nedir?
Dostluk başka alışveriş başka atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dostluk başka alışveriş başka atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; iki dost gülmeyi eğlenmeli birlikte yapmalı ama asla ticaret işine birlikte girmemelidir. Çünkü alışverişte her iki taraf da kendi çıkarını düşüneceğinden dolayı iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir bu sebeple oldukça risklidir.

Dostluk, zevklerin ve düşüncelerin birbiri ile uyuşması anlamına gelirken alışveriş bu tanımlardan uzak maddiyatla yapılan beğeni doğrultusunda yapılan iştir.

Olaya paranın dahil olmasıyla zevkler çatışabilir, dostluk bitebilir.

DOSTLUK BAŞKA ALIŞVERİŞ BAŞKA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Dostluk başka alışveriş başka kardeşim, ne alakası var şimdi 'sen değiştin' ile?"

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