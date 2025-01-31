Doug Burgum, ABD İçişleri Bakanı olarak onaylandı. Senato'dan 79 "Evet" oyu

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Senato'da yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu.

Eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu. ABD Senatosunda yapılan oylamada, Burgum'ın adaylığı 18'e karşı 79 "evet" oyuyla onaylandı.

Burgum, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in ardından Senato'dan onay alan Trump kabinesi üyeleri arasında yer aldı.

ENERJİ VE EKONOMİ BURGUM'IN GÜNDEMİNDE

16 Ocak'taki onay oturumunda Burgum, enerji sektörünün ABD'nin refahının temel taşı olduğunu belirterek ulusal güvenlik ve ekonominin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etmişti.

Yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki güvenilirlik endişelerine dikkat çeken Burgum, ABD'nin kömür ve nükleer gibi sürekli enerji üreten kaynaklara daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini savunmuştu.

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