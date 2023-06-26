Döviz kuru arttı eczanelerde ilaç sorunu başladı

Döviz kurundaki artış nedeniyle eczanelerde ilaç bulunamaz hale geldi. Hastalar ilaçlarını eczane eczane dolaşarak bulmaya çalışıyor. Eczacılar, “İthal ürünler gelmiyor. Göz damlası bile bulamaz olduk” dedi.

İlaç bulamama sorunu vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor. Kur farkı nedeniyle de ilaçların tedarik aşamasında sıkıntıların arttığını söyleyen eczacılar, bu sıkıntının daha da büyüyeceğini öngörüyor. Yaşanan ilaç tedariki problemini eczacılar Cumhuriyet’ten Eylül Aksoy'a değerlendirdi.

Eczacı Zeynep Maden, “Döviz kurundan yüzde yüz etkilendik. Bu sorunun artmasını destekledi. İthal ürünlerin gelememesi, depolarda bekletilmesi, zam geçişlerini beklemek de bu duruma etki ediyor.

Böyle devam edecek diye düşünüyoruz. Her ilaç kategorisinde aynı sorun var. Göz damlalarında bile bu sorunları yaşıyoruz. Az önce de bir hasta geldi ve istediği ilaç yoktu. Bu sorun daha da kötüye gidiyor” dedi.

Eczacı Ezgi İğneci de çoğu ilacı temin edemediklerini ifade etti. Kur farkı nedeniyle yaşanan sorunun daha da büyüyeceğini öngören İğneci, “Önceden olmayan bir ilaç grubu vardı şimdi olanlar da yok durumunda neredeyse. En basit alerji ilacını bile bulamıyoruz artık. Bu sıkıntı zaten yaşanıyordu şimdi kur ile birlikte iyice bu sıkıntı artacak” diye konuştu.

Eczacı Hazar Karabağ ise özellikle antibiyotiklerde tedarik sıkıntısının yaşandığını ifade etti. Karabağ eczaneye gelen yurttaşların ilaç bulamamasına ilişkin ise “İnsanlar artık ilaç bulamamaya alıştılar, bulunca da sevinir hale geldiler” diye konuştu.

"SIKINTI DAHA DA BÜYÜYECEK"

İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan da yapılan fiyat güncellemesiyle şu anki kur fiyatları arasındaki farkın büyüdüğünü söyledi. Özcan, “Eczanelerde ilaç bulamama sıkıntısı kurun etkisiyle daha da büyüyecek. Sadece kura bağlı bir sistemle bu işin yürümeyeceği ortada” diye konuştu. Özcan, yaşanan sorunun giderebilmesi için ilaç fiyat kararnamesi yönteminin değiştirilmesi gerektiğini de ifade etti.