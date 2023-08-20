Dövizdeki artış ithal ilacı vurdu. Astım, şeker ve kalp hastalarına kötü haber

Dövizdeki önlenemeyen yükseliş tüm sektörleri olumsuz etkilediği gibi ilaç sektörünü de etkilerken, bu sebeple astım, şeker ve kalp ilaçlarının ithal edilemediği ortaya çıktı. Hastalar kara kara düşünüyor.

Dövizdeki artış ithal ilacı vurdu. Astım, şeker ve kalp hastalarına kötü haber

Türkiye’de vatandaşlar ekonomik darboğazı derinden hissetmeye devam ediyor. Yapılan hamleler de dövizdeki ateşi düşüremezken, sürekli yukarı yönlü seyreden kur, ilaç piyasasını da olumsuz şekilde etkilemiş durumda.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ilaç yokluğu krizini çözmek için cumhurbaşkanı kararı ile İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki 3. düzenlemeyle yapılan “ilaç zammı” da sorunu çözmedi. Döviz kurundaki yaşanan hareketlilik, eczane raflarına yansıdı. İthal edilemeyen ilaçlar nedeniyle yurttaşlar; antibiyotikleri, ağrı kesicileri, astım, şeker, kalp ilaçlarını eczanelerde bulamıyor.

Döviz kuruna bağlı ilaç fiyatlandırma politikası nedeniyle ilaç ithal edilmedi veya kısıtlı ithalat yapıldığını belirten Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Bu durum doğal olarak hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak ilaç bulamamalarına neden oluyor” dedi.

İlaç devi Roche’nin, organ nakli olan hastalar için hayati öneme sahip ilacı, fiyat politikasından dolayı Türkiye’ye getirmeyeceğini duyurduğunu söyleyen Ercanlı, şöyle konuştu: “En önemli ilaç yokluklarından biri de yurtdışında tedavi kapsamına yeni sokulan ilaçların da Türkiye’ye girememesi. Kura bağlı fiyatlandırma politikasından vazgeçilmeli. Sıfırdan kârlılıkların belirlendiği fiyat kararnamesi ile hastanın ilaca erişebileceği bir sistemin getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu durum düzelmez.”

‘İLAÇ YOKLUĞU BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR'

Geçmiş dönemde de ilaç problemi yaşandığını ancak bunun hâlâ çözülemediğinin altını çizen Ercanlı, “Bunun çözümü kur güncellemede değil. Türkiye’nin ilaç sanayisini savunma sanayi gibi özel bir alana alması gerekiyor. Özel destekler verilmeli. Türkiye yüksek teknolojik ilaçları üretebilen ülke konumuna gelmeli. İlaçta dışa bağımlılığımız devam ettiği sürece bu yoklar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ercanlı, “En kıymetli ilaç bulunmayan ilaç. Çok basit antibiyotiklerde yokluklar yaşanıyor. İlaç yokluğu bir halk sağlığı sorunudur. İlaç erişilebilir olmalıdır” dedi. Ekim ayıyla birlikte enfeksiyonların artacağını kaydeden Ercanlı, “Antibiyotik yokluğu, kışa girerken sıkıntıyı daha büyük boyuta getirir” ifadelerini kullandı. Olası Marmara depremine de dikkat çeken Ercanlı, “İlaç sanayimizin çoğunluğu İstanbul’da. Lojistik üsleri orada. Bir felakette çok ciddi ilaç sıkıntısı yaşanabilir. Politikalar gözden geçirilmeli” dedi.

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'BAKAN GEÇİCİ TEDBİRLERLE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞTI'

CHP Adana Milletvekili Eczacı Burhanettin Bulut ise ilaç yokluğunun pandemi sonrası arttığına dikkat çekerek “Sağlık bakanı buna ilişkin geçici tedbirlerle çözüm bulmaya çalıştı. Yaptığı en önemli çalışma, ilaç piyasadan çekilip halk sağlığı sorunu haline geldiğinde ilaca zam yapmak oldu. Bunun dışında bir faaliyette bulunmadı” dedi.

“Eczacının kâr oranını düşürüyor” diyen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Eczanelerin ayakta kalma şansı kalmadı. Yurttaş boyutundan bakılınca ise her ilaca ulaşmakta sorun yaşanıyor. Yapılması gereken piyasada özellikle yoka giren hayati ilaçların stok seviyesi üzerinden değerlendirilip sıfırlanmadan müdahale edilmesi. İlaç zamanında verilirse anlamlı olur.”

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