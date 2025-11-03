Türkiye'de döviz mevduatları artmaya devam ederken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verileri en çok döviz bulunduran illeri ortaya çıkardı.

Son bir yılda TÜFE bazında yüzde 33,29 olan enflasyonla indirgendiğinde ise “reel” baz­da TL mevduat hacminde yüz­de 3, döviz mevduatı hacminde yüzde 10,4 ve toplam mevdu­at hacminde yüzde 5,6 genişle­me yaşandı. Eylül 2024 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 35,05’ini oluş­turan döviz tevdiat hesapları­nın payı son bir yılda 1,59 puan artarak yüzde 36,64’e yükseldi.

Top­lam mevduat hacminde İstan­bul’u 3 trilyon 298,5 milyar li­ra ve yüzde 14,2 payla, önemli miktarda kamu mevduatına da sahip olan Ankara izliyor.

EN 'DÖVİZCİ' İL AKSARAY

Toplam mevduatı içinde dövizin payının en yüksek olduğu il ise Aksaray. Aksaray son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü. Eylül sonu itibarıyla Aksaray’ın 64,8 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 53,9’unu döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 49,3 düzeyinde.

Mevduatta dolarizasyon oranında bu ili yüzde 51,1’le ile Yozgat, yüzde 50,9’la Karaman, yüzde 50,4’le Bingöl, yüzde 49,2 ile Elazığ izledi. Bayburt yüzde 48,6, Nevşehir yüzde 48, Gümüşhane yüzde 47,7, Kütahya yüzde 47,6 ve Rize yüzde 46,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı.

SEÇİM HARİTASIYLA ŞAŞIRTAN KESİŞME

İlk 10'daki "Dövizci" illerin AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı olarak girdiği 2023 milletvekili seçimlerinde Aksaray, Yozgat, Karaman, Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya ve Rize'de birinci parti olması dikkat çekti.

Mevduatında dövizin oranı en düşük iller ise yüzde 20,2 ile Ardahan, yüzde 23,6 ile Şanlıurfa ve Bitlis, yüzde 23,7 ile Hakkari ve yüzde 24,1’le Kars oldu.