Dövizi frenlemek için bulunan ışıltılı çözüm. Her 8 dolara 1 dolar fark ödendi

Döviz kurunun tarihte görülmemiş fahiş yükselişi karşısında önlem amaçlı iktidarın getirdiği, ilk kez 22 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) Türkiye'ye toplam maliyeti belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Faaliyet Raporu'nda KKM'nin Merkez Bankası'na olan maliyetinin 89 milyar lira olduğu açıklandı.

Habertürk’te yer alan habere göre, KKM'nin Hazine'ye maliyeti ise 92,5 milyar TL olarak duyuruldu. Böylece KKM'nin devlete toplam maliyetinin 181,5 milyar TL, yani yaklaşık 9,5 milyar dolar olduğu öğrenildi.

HER 8 DOLAR İÇİN 1 DOLAR FARK ÖDENDİ

Merkez Bankası’nın son dönemlerin en tartışmalı genel kurulu geride kaldı. Önceki gün tamamlanan genel kurula rağmen dün öğleden sonra yayımlanan bağımsız denetim raporunun yanı sıra kur korumalı mevduat hesabı için ödenen rakamın net olarak bilançoda yazılmaması ile 328 milyar lira gerçekleşmemiş zararın değerleme hesabında gösterilmesi ekonomistler tarafından eleştirildi.

Ekonomim.com’da yer alan habere göre, eski Merkez Bankası çalışanı ve Ekonomist Uğur Gürses, KKM faturasının Merkez Bankası bilançosunda diğer giderler kaleminde gösterildiğini belirtirken eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da KKM konusunda net açıklama yapılmamasını çelişki olarak niteledi. Gürses, Hazine’den yapılan 92.5 milyar lira ile TCMB’nin diğer giderler kaleminde gösterilen 88.9 milyar liralık KKM harcamasıyla birlikte kamunun geçen yıl her 8 dolar için 1 dolar kur farkı ödediğine dikkat çekti.

Gürses, yıllık raporda da KKM kur farkının örtülü biçimde “diğer giderler” kaleminde yer aldığını vurguladı. Gürses, “KKM ödemeleri diğer giderler kaleminde 88.9 milyarlık bir faiz dışı gider diye gösterilmiş. Böylece; geçen yıl Hazine 92.5 milyar, TCMB de 89 milyar lira kur farkı ödeyerek toplamda 181.5 milyar TL ödemiş. 80 milyar dolar seviyesinde KKM mevduatı olduğu ve yaklaşık da 10 milyar dolar kur farkı ödendiği dikkate alındığında kabaca kamu her 8 dolara 1 dolar kur farkı ödedi” diye konuştu.