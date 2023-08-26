Dövmeli kadın erkek arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te tartışma yaşadığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Mevlüde B. tutuklandı. Elinde dövmesiyle dikkat çeken Mevlüde B., pişman olduğunu söyledi.

Dövmeli kadın erkek arkadaşını öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Patlar (45), bilinmeyen bir nedenle Mevlüde B. ile tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyerek kavga dönüşen olay sırasında Mevlüde B., İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçakladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Patlar, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Patlar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedildi.

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Mevlüde B., emniyette tamamlanan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kadın, sevk edildiği adli mercilerde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BOĞUŞURKEN BIÇAKLADIM"

Katil zanlısı Mevlüde B., ifadesinde ise İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve Patlar ile tartışmalarının ardından darp edildiğini belirtti.

Mevlüde B. sonrasında yaşanan boğuşma sırasında eline aldığı bıçağı rast gele savururken İbrahim Patlar'a denk geldiğini ve sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini söyledi. Katil zanlısı kadın, ifadesinde öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu da söyledi.

aw016637-01.jpg

aw016637-02.jpg

aw016637-03.jpg

aw016637-04.jpg

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
İş Bankası Aydın Doğan'ın yolunda... Piyasalar bunu konuşuyor Ekonomi
İş Bankası Aydın Doğan'ın yolunda... Piyasalar bunu konuşuyor
Beşiktaş'ın acı kaybı. Efsane futbolcu hayatını kaybetti Spor
Beşiktaş'ın acı kaybı. Efsane futbolcu hayatını kaybetti
Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali başladı Güncel
Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali başladı
Ağız yaralarını 1 saat içinde yok eden tarif ortaya çıktı. 1 yemek kaşığı yetiyor Sağlık
Ağız yaralarını 1 saat içinde yok eden tarif ortaya çıktı. 1 yemek kaşığı yetiyor
Zeynep Bastık'ın konser kombini çok konuşuldu Magazin
Zeynep Bastık'ın konser kombini çok konuşuldu
AKP'nin 7 büyükşehir adayını sosyal medyada paylaştılar. AKP'nin içinden yaydırıldı Siyaset
AKP'nin 7 büyükşehir adayını sosyal medyada paylaştılar. AKP'nin içinden yaydırıldı
Ehliyette yeni dönem: Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Ekonomi
Ehliyette yeni dönem: Tüm sürücüleri ilgilendiriyor!