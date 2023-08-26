Dövmeli kadın erkek arkadaşını öldürdü

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Kozanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Patlar (45), bilinmeyen bir nedenle Mevlüde B. ile tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyerek kavga dönüşen olay sırasında Mevlüde B., İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçakladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Patlar, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Patlar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedildi.

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Mevlüde B., emniyette tamamlanan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı kadın, sevk edildiği adli mercilerde tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BOĞUŞURKEN BIÇAKLADIM"

Katil zanlısı Mevlüde B., ifadesinde ise İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve Patlar ile tartışmalarının ardından darp edildiğini belirtti.

Mevlüde B. sonrasında yaşanan boğuşma sırasında eline aldığı bıçağı rast gele savururken İbrahim Patlar'a denk geldiğini ve sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini söyledi. Katil zanlısı kadın, ifadesinde öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu da söyledi.