Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!​​​​​​​

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi Kocabahçe mevkiinde, dün akşam saatlerinde denizin ortasında bir teknede çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Tekne sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat, çıkan arbede sırasında hayatını kaybetti.

Marmaris'te teknede cinayet! Babası elleriyle çıkardı...

Kavgaya karıştıkları belirlenen ve hafif yaralanan S.Y., S.Y. ve C.V.C. isimli üç şüpheli, olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.