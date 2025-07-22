Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

Muğla'da teknede çıkan kavga üzerine genç denizciyi döverek öldürmüşlerdi. Babası baygın bir şekilde denizden çıkarmıştı. Tekne cinayetinde flaş gelişme yaşandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi Kocabahçe mevkiinde, dün akşam saatlerinde denizin ortasında bir teknede çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Tekne sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat, çıkan arbede sırasında hayatını kaybetti.

Marmaris'te teknede cinayet! Babası elleriyle çıkardı...Marmaris'te teknede cinayet! Babası elleriyle çıkardı...

Kavgaya karıştıkları belirlenen ve hafif yaralanan S.Y., S.Y. ve C.V.C. isimli üç şüpheli, olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!​​​​​​​

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

Dövülerek öldürülmüştü: Marmaris tekne cinayetinde flaş gelişme!

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