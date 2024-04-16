Down sendorumlu genci gasp eden şahıs yakalandı

Edirne’de 25 Kasım Stadyumu çevresinde gezen Down sendromlu Oğuzhan A’nın yanına kendisini tanımayan birisi yaklaştı.

Şahıs Oğuzhan A.’nın cebinde olan nakit 400 lira ve cep telefonunu gasp edip kaçtı. Engelli gencin yanına gelen polis ekipleri Oğuzhan A.’dan kendisini gasp eden şahsın eşkalini aldı.

Belirlenen eşgal üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa bir süre sonra polis ekipleri Down sendromlu genci gasp eden şahsı yakaladı. Polis merkezinde ifadesi alınan gaspçı verdiği beyanatta suçunu itiraf etti ve Oğuzhan A.’dan çaldığı telefonu sattığını belirtti.