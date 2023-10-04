Down sendromlu Muhammet bebek ambulans uçakla sevk edildi

Tokat'ta 2 buçuk aylık down sendromlu Muhammet bebek için ambulans uçak havalandı.

KAYNAK: İHA
Down sendromlu Muhammet bebek ambulans uçakla sevk edildi

Tokat'ta 2 buçuk ay önce down sendromlu olarak doğan Muhammet Emir Atala, kalbinin delik olması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında tutuluyordu.

Tedavisinin bitmesinin ardından evine gönderilen Muhammet bebek, 8 gün sonra tekrar rahatsızlandı. Rahatsızlanan Muhammet bebek ailesi tarafından tekrar hastaneye getirildi.

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Hastanede yapılan tedavinin ardından Muhammet bebeğin ameliyat olması için Konya Şehir Hastanesi'ne nakil işlemleri başlatıldı.

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Akşam saat 19.30 sularında Muhammet bebek için Tokat Havalimanına Ambulans uçak iniş yaptı. Ambulans uçakla Muhammet bebeğin nakli sağlandı.

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