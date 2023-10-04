Down sendromlu Muhammet bebek ambulans uçakla sevk edildi

Tokat'ta 2 buçuk ay önce down sendromlu olarak doğan Muhammet Emir Atala, kalbinin delik olması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında tutuluyordu.
Tedavisinin bitmesinin ardından evine gönderilen Muhammet bebek, 8 gün sonra tekrar rahatsızlandı. Rahatsızlanan Muhammet bebek ailesi tarafından tekrar hastaneye getirildi.
Hastanede yapılan tedavinin ardından Muhammet bebeğin ameliyat olması için Konya Şehir Hastanesi'ne nakil işlemleri başlatıldı.
Akşam saat 19.30 sularında Muhammet bebek için Tokat Havalimanına Ambulans uçak iniş yaptı. Ambulans uçakla Muhammet bebeğin nakli sağlandı.