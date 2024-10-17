Down sendromlu öğrencinin ağzını bantladılar! Skandal fotoğrafa inceleme başlatıldı

Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Ağzı bantlanan öğrencinin annesi N.K. ise olayın takipçisi olup, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapatıldı, fotoğrafı çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada tepkiye yol açtı. Down sendromlu çocuğun annesi N.K. ise bantı gencin kendinin yapıştırdığı iddiaları üzerin "Benim çocuğumun koli bandına bir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını anlattı. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

'KONUYU GENİŞ KAPSAMLI OLARAK İNCELİYORUZ'

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de bir açıklama yaparak konunun geniş kapsamlı olarak inceleneceğini duyurdu.

Açılamada "Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrencinin sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yaptığı söyleniyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.