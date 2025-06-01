DP lideri Gültekin Uysal: Darbeyi sadece apoletliler yapmaz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 7’nci Olağan Eskişehir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye açılımını sert dille eleştirdi.

"DEMOKRASİYİ MEZE YAPANLARIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

Eskişehir'de Taşbaşı Kırmızı Salonda gerçekleşen kongreye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Mevcut İl Başkanı Hüseyin Özcan’ın yeniden aday olduğu kongre tek listeyle gerçekleştirildi. Konuşmasında iktidarın demokrasi anlayışını eleştiren Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Onlar gibi demokrasiyi, hukuku lehimize işlediği müddetçe kabul etmiş değiliz. Lehimize sonuç verdiği müddetçe kabul etmiş değiliz. İşte bu sahte demokratların, gömlek değiştiriyoruz diyerek demokrasiyi kendilerine meze yapanların günün sonunda geldiği yeri de hepimiz görüyoruz. Sandıktan çıkamayacağını anladıkları anda milletin iradesine, darbeler sadece apoletlilerin, üniformalıların darbesi olmadığı gibi iktidarların da darbe yapabileceğini anladığımız günlerden geçiyoruz.”

"6 MAYIS 2019 BİR KIRILMA NOKTASIDIR"

Uysal, 6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatarak, bu tür girişimlerin demokratik rejime zarar verdiğini belirtti:

“6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da kaybettikleri seçimi iptal ettirdiler. Hepimiz bu siyasi süreçlerin içindeyiz. Sandık nedir biliriz. Sandığa itiraz nedir biliriz. Sandıkta hak aramak nedir biliriz. Seçim kurullarını biliriz. Yüksek Seçim Kurulları’nı biliriz. Bu kararların nasıl alındığı herkesin bildiği sır mahiyetinde. Maalesef Türkiye’de bütün itirazlarımızın odaklandığı bu keyfi rejimin adını koymak mecburiyetindeyiz.”

"ANTİDEMOKRATİK REJİMİN ADINI KOYMALIYIZ"

Uysal, mevcut yönetim sistemini eleştirerek, güçler ayrılığının ortadan kaldırıldığını ve denetimsiz bir yapı oluşturulduğunu ifade etti:

“Bu antidemokratik rejimin adını koymak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye sınırsız yetki verelim, bir denetim mekanizmaları olmasın. Beyler keyfince ülkenin kaynaklarını yağmalasın. Kendilerine yönelen muhalif sesleri sustursunlar. Yetmesin cezaevlerine atsınlar. Yetmesin mallarını gasp etsinler. İktidarlarını devam ettirsinler. Tek bir gayeleri var, her ne pahasına olursa olsun, kendi varlıklarını kendi iktidarlarını sürdürmek.”

"TÜRKİYE DİYE BİR DERTLERİ YOK"

Demokrat Parti lideri, iktidarın halkın sorunlarıyla ilgilenmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

“Türkiye diye bir dertleri yok. Emekli diye bir dertleri yok. İşçi, çalışan diye bir dertleri yok. Yarınını kararttıkları gençlerimiz, kadınlarımızla ilgili bir dertleri yok. Kendi çocuklarının geleceğini teminat altına almak onların gayeleridir. Bir hesap verme gününe Türkiye olur da gelir diye, bugün Türk demokrasisini katletmenin peşindeler.”

"PKK İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERİ UNUTMADIK"

Uysal, terörle mücadelede iktidarın geçmişteki politikalarını da eleştirerek, PKK ile yapılan görüşmelere tepki gösterdi:

“Tunceli’de Türkiye Cumhuriyeti’nin valisine ‘Biz 50 yıllık mücadeleyi kazandık kardeşim. Sen bunu engelleyemezsin’ diyorsa, bundan daha büyük kötülük olmaz. Kendi katlettikleri PKK kurucularından Ali Haydar Kaytan’ı şehit ilan etmişler. Ona PKK içinde gerçekleştirdikleri pek çok infazın sorumluluğunu da yüklediler. Şimdi PKK sütten çıkmış ak kaşık.”

"DEMOKRASİYİ KATLEDENLER BELLİ"

Konuşmasında iktidarı sert bir dille eleştiren Uysal, sahte demokratlar olarak nitelendirdiği kesimlerin demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti:

“Hukuku siyasetin bir aparatı haline getirerek, sandıktan artık çıkamayacağını gördüklerinde bu sahte demokratların gerçek yüzünü hep beraber görmüş bulunuyoruz. Bunların zaten demokrasiyle bir ilgisi yok.”

"DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Gültekin Uysal, Demokrat Parti’nin ve merhum Başbakan Adnan Menderes’in isminin siyasete malzeme yapılmak istendiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Hala ihtiyaç duyduklarında Menderes Demokrat Partili diyenler, yine aynı anlayış içinde birtakım vilayetlerde, bir takım trollerini konuşturarak güya Demokrat Parti’yi ve şehit başkanımızı kendilerine, kendi siyasetlerine meze yapmak için birtakım programlar düzenliyorlar. Ama bilsinler ki, neyi yaparlarsa yapsınlar, üzerimizde ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar, bizler davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

"İNSANLARIMIZI TEYAKKUZA GEÇİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Son olarak Uysal, siyasi ittifakları eleştirdi ve toplumun uyanması gerektiğini söyledi:

“Devlet Bahçeli, Öcalan ve Erdoğan ittifakı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına bir çorap örmenin çalışması içinde. Onların Türkiye diye bir derdi yok. MHP’yi de bu vesile ile gönül veren insanlarımıza diyecek bir şeyimiz yok. Onlar sözlerimizin muhatabı değil. Onlar da bu sarsıntıyla birlikte kendilerini sorgulama sorumlulukları var. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz asıl insanlarımızı uyandırmak, insanlarımızı teyakkuza geçirmek mecburiyetindeyiz.”