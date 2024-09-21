DP'li Enginyurt'tan Bilal Erdoğan'a sert tepki. Konuklar zor zapt etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DP'li Enginyurt'tan Bilal Erdoğan'a sert tepki. Konuklar zor zapt etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Bilal Erdoğan’ın EYT ile ilgili sarf ettiği sözlere sert bir yanıt verdi.

Tartışma Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan’ın EYT'nin bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olduğunu ifade etmesiyle gündeme geldi. Enginyurt, bu yorumun ardından önemli eleştirilerde bulundu.

Cemal Enginyurt, EYT konusunda yaşanan tartışmaların muhalefetle ilişkilendirilmesine karşı çıkarak, “Oğlum Bilal, muhalefet bu kadar güçlü ise babanın ne işi var cumhurbaşkanlığında?” dedi. Bu ifadeleriyle muhalefetin eleştirilerinin haksız olduğunu ve iktidarın kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Enginyurt, Bilal Erdoğan’a hitaben, “128 milyar doları çaldığınızda deprem mi oldu Bilal? EYT mi çıkarttınız Bilal?” sözleriyle daha da sertleşti. Burada, hükümetin geçmişteki ekonomik politikalarına ve kayıplarına dikkat çekti.

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Enginyurt, Bilal Erdoğan’ın söylemlerinin halkı yanıltmaya yönelik olduğunu savundu ve bu tür söylemlerin gerçek sorunların üzerini örtmeye çalıştığını belirtti.

Enginyurt’un bu açıklamaları, Türkiye’nin ekonomik durumunu ve sosyal sorunlarını gündeme getirdi. EYT'nin, yıllardır bekleyen bir konu olduğunu ve bu sorunla ilgili atılan adımların gecikmesinin sorumlusunun iktidar olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, muhalefetin güçlü bir alternatif olarak öne çıkmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

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Ayrıca, Enginyurt, “5'li Çete’nin 460 milyar dolar parasını sildiğinizde EYT mi vardı?” diyerek, hükümetin mali yönetimine ve çeşitli ekonomik skandallara dikkat çekti. Bu ifadeleriyle, yalnızca EYT konusunun değil, Türkiye’nin genel ekonomik gidişatının da eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tartışma programını izleyen vatandaşlar "Enginyurt’un açıklamaları, halkın yaşadığı sıkıntıları ve iktidarın sorumluluklarını sorguladı" yorumunu yaptı.

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