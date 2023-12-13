DP'li İlay Aksoy'dan KYK asansörleri için çağrı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
DP'li İlay Aksoy'dan KYK asansörleri için çağrı
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye'de eğitim gören yabancılara ayrılan bütçenin KYK Yurtları'nın asansör bakımları için harcanması gerektiği çağrısında bulundu.

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine neden olan asansör faciasının ardından yurdun dört bir yanından KYK Yurtlarına ilişkin şikayetler geldi. Yaşanan ihmal nedeniyle Türkiye genelinde protestolar düzenlense de asansörlerin bakım ve onarımına ilişkin yapıcı bir çözüm geliştirilmedi.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi X'ten bir açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, yabancı öğrenciler için ayrılan eğitim bütçesini hatırlattı.

"Türkiye’de öğrenim gören Filistinlilerin bir kısmı özel üniversitelerde, bir kısmı ise devlet üniversitelerinde. Öğrenim ücretlerinin çoktan ödenmiş olması gerekiyordu" diyen Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

Özel üniversitelerde ücretler en az $5,000’dan başlıyor. Ukrayna Savaşı başladığını 4000 Türk öğrencinin eğitimi sonlandırıldı. O öğrencilere denklik bile verilmedi.

Madem böyle bir bütçe ayrılıyor; bu bütçe yabancılar için değil tüm KYK yurtlarının ASANSÖRLERİNİN TAMİRİNE harcanmalı!

Türk milletinin başka bir milletin çocuklarını okutmak gibi bir sorumluluğu yoktur.

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