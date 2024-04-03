Dr. Devlet Bahçeli’yi çok kızdıracak seçim analizi Sabancı’dan geldi

Kaynak: ANKA
Dr. Devlet Bahçeli’yi çok kızdıracak seçim analizi Sabancı’dan geldi
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kolu sargılı, yüzü ve gözündeki morluklarla sandığa giderek oy kullanmasının seçmelere umutsuzluk aşıladığını, sandığa katılımın olumsuz etkilediğini savundu.

AKP ilk kez 31 Mart seçimlerinde CHP’nin gerisine düştü. AKP’nin kazandığı belediye sayısı 39’dan 24’e inerken CHP’nin kazandığı büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısı ise 21’den 35’e yükseldi. 10 şehir ise AKP’den CHP’ye geçti.

Öte yandan, 61 milyon 430 bin 934 seçmenin yaklaşık 14 milyonu sandık başına gitmedi. Seçime katılım son yılların gerisinde kaldı. 2019 seçimlerinde katılım yüzde 84,67 olurken 31 Mart seçimlerinde bu oran yüzde 77,88’de kaldı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer ANKA Haber Ajansı’ndan Esra Tokat’a seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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“AKP’NİN ÖNDE OLDUĞU İLLERDE SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTMEDİ”

AKP’nin oylarının azalmasını yorumlayan Prof. Dr. Nebi Sümer ise “Türkiye genelinde seçimlere katılımda azalma oldu. Bu azalmada daha çok AKP’nin önde olduğu illerde oldu. AKP’li seçmenin sandık başına gitmediğini gösteriyor bu durum” dedi.

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"BAHÇELİ'NİN YARALI HALİ SEÇMENİN SANDIĞA GİTMESİNDE OLUMSUZ ETKİDE BULUNDU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de yaralı bir şekilde oy kullanmasının seçmeni etkilediğini ileri süren Sümer, “Bahçeli’nin yaralı hali seçmene ‘artık yapamaz’ gibi bir mesaj verdi. Bu da seçmenin sandığa gitmesini olumsuz etkiledi” diye konuştu.

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