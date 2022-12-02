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Dr. Levent Uysal’ın yeni kitabı “+1 kendine değer katabilmek” çıktı

Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal’ın “+1 Kendine Değer Katabilmek” adlı yeni kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı. Dr. Uysal kitapta, kendi deneyimlerini özel teorilerle destekleyerek “artı bir” olmanın yollarını gösteriyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:43
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Dr. Levent Uysal’ın kitabı “+1 kendine değer katabilmek” çıktı

Dr. Levent Uysal’ın yeni kitabı “+1 kendine değer katabilmek” çıktı
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“5.0 Önde Başlamak” adlı kitabıyla ses getiren Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal’ın “+1 Kendine Değer Katabilmek” adlı yeni kitabı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Dr. Uysal, tam bir deneyim kitabı olan “+1 Kendine Değer Katabilmek”te kendi deneyimini özel teorilerle destekliyor, akıcı bir dille ve pek çok örnekle okuyucusuna “artı bir” olmanın yollarını gösteriyor.

MÜKEMMELLİĞE ULAŞMAK MÜMKÜN

Önceki kitabı “5.0 Önde Başlamak” ile gelecekle ilgili kurulan düşünceleri ele alarak yarınlara bakıp geleceğe dair sorular sorup zihin açıcı yanıtlar veren Dr. Uysal bu kez geleceğe sahip olmanın yolunu, hayatın her alanında kullanılabilecek önerilerle ve kendi deneyimlerini bilimsel bilgiyle harmanlayarak çiziyor. Herkesin kendini belli bir alanda mükemmelliğe ulaştıracak genetik yapısının olduğunu açıklayan kitapta başarıya ulaşmak için geriye kalan tek unsurun bunu keşfedip, uğruna pes etmeden çalışmak olduğu vurgulanıyor.

ÇAĞIMIZIN SERVETİ: BİLGİ

Dr. Levent Uysal yeni kitabı '+1 Kendine Değer Katabilmek’te insanın içine doğduğu hayata razı gelmeden, kendini sürekli geliştirerek, yani kendine artı değerler katarak istediği hayata ulaşabilmesinin mümkün olduğunu anlatıyor. “Yetenek doğuştan gelmez edinilir” fikrinden yola çıkarak bireylerin mütevazı hayatlarından nasıl sıyrılıp birer dahi olabileceklerinin örnekler üzerinden açıklandığı kitapta çağımızın servetinin bilgi olduğunun da altı çiziliyor.

GENÇLER PANORAMİK BAKIŞLA ANLATILIYOR

Kendine Değer Katmanın Eşsiz Yolları” olarak nitelendirebileceğimiz kitapta dirençlilik, esnek akıl kullanma becerisi, adaptasyon ve uyumlanma yetenekleri, yaratıcılık ve verimlilik gibi kavramlar örnekleriyle ele alınıyor. Daha sonra cesaret, güç, başarı ve başarısızlık gibi olgular söz konusu edilirken, bir sonraki bölümde gençler panoramik bir bakışla çalışılıyor. Genç liderler, motivasyon, duygusal zekâ, girişimcilik kavramları gençlerle ilişkilendirirlerken, son bölümde Dr. Uysal, kendi deneyimlerini literatür ile birleştirerek özel tavsiyelerde bulunuyor. Zor zamanları aşmak ve hafızayı güçlendirme yöntemlerini irdeleyerek, “hayır” deme alışkanlığını sorguluyor, yaşam amacınızı nasıl bulacağınızı anlatıyor.

İŞTE ARKA KAPAK YAZISI

Kitabın arka kapak yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

Bizi sürüden ayıran sahip olduklarımızı nasıl kullandığımızdır.

• İnsan potansiyeli gelişmeye açık mıdır?

• Yaratıcılık nereden gelir?

• Herkes yaratıcı olabilir mi?

• Nasıl öğreniriz?

• Neden başarısız oluruz?

Birçok kişi için potansiyel, az kişinin sahip olduğu bir yetenek olarak tanımlanır. Oysa bilime göre bu hepimizin sahip olduğu ve düzenli egzersizlerle geliştirilebilen bir beceridir. Herkesin belirli bir alanda kendisini mükemmelliğe ulaştıracak genetik bir yapısı mutlaka var. Geriye kalan tek şey bunu keşfedip, onun uğruna pes etmeden çalışmak. Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Başkanı Dr. Levent Uysal sürüden bir adım öne çıkabilmemiz, gerçek yeteneklerimizi keşfetmemiz ve bu sayede tüm potansiyelimizi açığa çıkarabilmemiz için gerekenleri yani kendimize değer katabilmenin yollarını bu kitapta anlatıyor ve soruyor:

“Ya hepimiz Picasso, Dalí, Tesla, Edison, Einstein, Atatürk, Edgar Allan Poe veya İbni Sina isek ve bunu bilmiyorsak?”

DR. LEVENT UYSAL KİMDİR?

1968 yılında Mersin’de doğdu. Dr. Levent Uysal, iş dünyasında uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarında üst düzey yöneticilik görevinde bulundu. 25 yıllık profesyonel iş hayatında gerçekleştirdiği ve planladığı çalışmalarla Nişantaşı Eğitim Vakfı’nı kurdu. 40 binden fazla öğrencinin global standartlarda eğitim almasına olanak sağlayan Türkiye’nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri olan NeoTech Campus’ün kurucu başkanlığına devam etmektedir.

Dr. Levent Uysal’ın girişimleriyle, UNICEF Eğitim Gönüllüsü olan üniversite kadına şiddete karşı birçok sosyal sorumluluk projesinde ve uluslararası birçok platformda yer alıyor. Dr. Levent Uysal, üniversitenin Birleşmiş Milletler Global Partnerliği ’ne imza atmasına öncü olan sayılı eğitim liderlerinden biridir.

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