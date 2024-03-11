Dr. Oetker'in o ürünü marketlerden toplatılıyor. Mide bulantısına neden oluyor

Dünya gıda devi Dr. Oetker, insan sağlığına zararlı olan küf toksinleri nedeniyle bir ürünü geri toplamaya başladı.

Almanya merkezli gıda devinden yapılan açıklamalarda "Smoothie Bowl with strawberry, banana, chokeberry and linseed" ürününde rastlanılan patulin maddesinin insanlarda mide bulantısı, kusma ve hazımsızlığa yol açtığı ortaya çıktı.

Dr. Oetker bu nedenle söz konusu ürünün vatandaşlar tarafından tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarırken, son kullanma tarihi 23 Nisan 2024 olan ürünlerin bu durumdan etkilendiğini de ifade etti.

Geri çağrılan ürünün çok sayıda ülkede satışa sunulduğu öğrenilirken vatandaşların ürünü satın aldıkları noktaya iade ederek ücretlerini geri alabileceği ifade edildi.

PATULİN NEDİR?

Patulin, küflü meyvelerde ve meyve ürünlerinde bulunan bir mikotoksin (küf mantarı kaynaklı toksin) olarak bilinir. Genellikle elma, armut, üzüm gibi meyvelerde bulunur.

Patulin, genellikle kontamine meyvelerden elde edilen meyve suyu gibi ürünlerde bulunabilir.

Yüksek miktarda tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle gıda güvenliği açısından önemli bir konudur. Sağlık kuruluşları patulinin insan sağlığı için güvenli sınırlarını belirlemişlerdir ve bu sınırlar genellikle gıda endüstrisinde sıkı bir şekilde takip edilir.