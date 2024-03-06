‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı

‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı" kapsamında icra edilen "Dragon 2024 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı.
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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 1

“Dragon 2024 Tatbikatı” adı verilen askeri savunma tatbikatı, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"nın bir parçası olarak Polonya’nın Korzeniewo bölgesinde yapıldı.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 2

Askerler, Vistül Nehri’ni tank taşıyabilen hareketli köprü ile geçerken, helikopterler de tatbikatı izledi.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 3

Paylaşılan görüntülerde tatbikatın heyecan verici anları yer aldı.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 4

NATO STEADFAST DEFENDER 24 TATBİKATI NEDİR?

NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı, NATO’nun Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatıdır.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 5

Tatbikat, 31 NATO müttefiki ve İsveç’ten yaklaşık 90 bin askeri personeli içeriyor ve ittifakın kuvvetleri hızlı bir şekilde konuşlandırma yeteneğini test etmeyi ve yeni savunma planlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 6

Tatbikat, Ocak-Mayıs 2024 tarihleri arasında iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, Atlantik’ten Arktik’e kadar güvenliği sağlamaya odaklanıyor.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 7

İkinci bölüm, Kuzey’den Orta ve Doğu Avrupa’ya kadar kara kuvvetlerinin hareketini içeriyor.

Tatbikat, NATO’nun herhangi bir tehdide karşı tüm topraklarını savunma ve müttefiklerini koruma kararlılığını gösteriyor.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 8

TATBİKATTA HANGİ ASKERİ BİRİMLER YER ALIYOR?

Tatbikatta, NATO üyesi tüm ülkelerden ve İsveç’ten gelen kara, hava, deniz, özel kuvvetler ve siber birimler yer alıyor.

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 9

Tatbikatta kullanılan araç ve silahlar arasında şunlar bulunuyor:

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 10

80’den fazla hava aracı, F-35, F/A-18, Harrier, F-15 gibi savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 11

50’den fazla gemi, uçak gemileri, fırkateynler, korvetler ve destroyerler

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‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı 12

1100’den fazla muharebe aracı, 166 tank, 533 piyade savaş aracı ve 417 zırhlı personel taşıyıcı

90.000 asker, NATO üyesi 31 ülke ve İsveç’ten gelen askeri personel.

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