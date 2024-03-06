‘Dragon 2024’ tatbikatı nefes kesti! MSB görüntüleri paylaştı

“Dragon 2024 Tatbikatı” adı verilen askeri savunma tatbikatı, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"nın bir parçası olarak Polonya’nın Korzeniewo bölgesinde yapıldı.
Askerler, Vistül Nehri’ni tank taşıyabilen hareketli köprü ile geçerken, helikopterler de tatbikatı izledi.
Paylaşılan görüntülerde tatbikatın heyecan verici anları yer aldı.
NATO STEADFAST DEFENDER 24 TATBİKATI NEDİR?
NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı, NATO’nun Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatıdır.
Tatbikat, 31 NATO müttefiki ve İsveç’ten yaklaşık 90 bin askeri personeli içeriyor ve ittifakın kuvvetleri hızlı bir şekilde konuşlandırma yeteneğini test etmeyi ve yeni savunma planlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.
Tatbikat, Ocak-Mayıs 2024 tarihleri arasında iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, Atlantik’ten Arktik’e kadar güvenliği sağlamaya odaklanıyor.
İkinci bölüm, Kuzey’den Orta ve Doğu Avrupa’ya kadar kara kuvvetlerinin hareketini içeriyor.
Tatbikat, NATO’nun herhangi bir tehdide karşı tüm topraklarını savunma ve müttefiklerini koruma kararlılığını gösteriyor.
TATBİKATTA HANGİ ASKERİ BİRİMLER YER ALIYOR?
Tatbikatta, NATO üyesi tüm ülkelerden ve İsveç’ten gelen kara, hava, deniz, özel kuvvetler ve siber birimler yer alıyor.
Tatbikatta kullanılan araç ve silahlar arasında şunlar bulunuyor:
80’den fazla hava aracı, F-35, F/A-18, Harrier, F-15 gibi savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları
50’den fazla gemi, uçak gemileri, fırkateynler, korvetler ve destroyerler
1100’den fazla muharebe aracı, 166 tank, 533 piyade savaş aracı ve 417 zırhlı personel taşıyıcı
90.000 asker, NATO üyesi 31 ülke ve İsveç’ten gelen askeri personel.