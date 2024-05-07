Dragos’ta gerçekleşen kaza trafiği felç etti

Kaynak: Haber Merkezi
Dragos’ta gerçekleşen kaza trafiği felç etti
İstanbul Dragos’ta, Kadıköy istikametinde meydana gelen kaza, trafiğin felç olmasına yol açtı.

İstanbul’un Dragos semtinin Kadıköy istikametinde meydana gelen kaza, trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu. Sabah 09.10 sıralarında meydana gelen kazada, bir kamyonet otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle, kamyonet otomobilin bir kısmının üzerine çıkarken, yolun bir kısmının kaza nedeniyle kapanmış olması trafiği felç etti. Kazaya karışan araçlar, cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedilirken, söz konusu görüntülerde İSTAÇ (İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.) personellerinin olay yerinde bulunduğu görüldü.

Kaza sonucunda, trafik yoğunluğunun artması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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