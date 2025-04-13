Dramatik Kayıt: Kaza sonrası araç içerisinde kendilerini böyle görüntülediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dramatik Kayıt: Kaza sonrası araç içerisinde kendilerini böyle görüntülediler

Sakarya Karasu’da bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR’a çarptı. Kaza sonra araç yan yattı. Otomobil içinde kalan sürücü ve yanındaki kişi o anları cep telefonu ile kaydederek ölümsüzleştirdiler. İtfaiye ekipleri iki arkadaşı kurtararak hastaneye kaldırdı.

Kaza, dün Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde meydana geldi. Cengizhan Gündoğdu'nun kontrolünü yitirdiği 34 UG 3390 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 54 NG 130 plakalı TIR'a çarparak yol kenarındaki dereye yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü ve yanındaki arkadaşı Enes Alkaş otomobilden çıkarıldı.

Öte yandan, Gündoğdu ve Alkaş otomobilin içinde mahsur kaldığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde üst üste duran iki arkadaşın diyalogları yer aldı.

Dramatik Kayıt: Kaza sonrası araç içerisinde kendilerini böyle görüntülediler

Dramatik Kayıt: Kaza sonrası araç içerisinde kendilerini böyle görüntülediler

Dramatik Kayıt: Kaza sonrası araç içerisinde kendilerini böyle görüntülediler

Dramatik Kayıt: Kaza sonrası araç içerisinde kendilerini böyle görüntülediler

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