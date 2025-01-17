Draper ile Alcaraz, Avustralya Açık’ta karşı karşıya gelecek

Jack Draper, Avustralya Açık’ta Aleksandar Vukic’i 6-4, 2-6, 5-7, 7-6 (7-5), 7-6 (10-8) setleriyle mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. Britanyalı tenisçi, toplamda dört saate yaklaşan bu zorlu mücadeleyi yerel saatle gece 01.00’de tamamladı. Draper, bir önceki turda Thanasi Kokkinakis karşısında da benzer bir şekilde geri dönerek galibiyet elde etmişti.

Draper, “Fiziksel olarak verdiğim mücadeleden dolayı çok gururluyum. Şu an kendimi pek taze hissetmesem de bir kez daha elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi. Britanyalı sporcu, sakatlıklarla dolu geçmişine rağmen geçen yıl ABD Açık’ta yarı finale çıkarak dikkatleri üzerine çekmiş ve kariyerindeki en dolu sezonunu geçirmişti.

ALCARAZ’A KARŞI BÜYÜK MÜCADELE

Şimdi Draper’ın önünde bir başka dev isim, 21 yaşındaki İspanyol yıldız Carlos Alcaraz var. Alcaraz, kariyer Grand Slam’i tamamlama yolunda ilerlerken, Draper onun bu hedefini engellemek için sahaya çıkacak. Draper, art arda üç beş setlik maç kazanarak mental ve fiziksel dayanıklılığını kanıtlarken, bu maç genç Britanyalı için bir dönüm noktası olacak.

ZORLU MÜCADELENİN ÖZETİ

Vukic karşısında ilk seti 30 dakikada kazanan Draper, ikinci ve üçüncü setlerde zor anlar yaşadı. Ancak dördüncü sette toparlanarak maçı final setine taşıdı. Finalde, 3-0 öne geçip ardından 6-5 geriye düşen Draper, ikinci maç puanında servisle galibiyeti getirdi. Draper, “Bu inanılmaz zor bir maçtı. İkimiz de çok yorulduk ama bu tür mücadeleler sporu anlamlı kılıyor” diyerek galibiyetin anlamını vurguladı.