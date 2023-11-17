Dream Theather'ın eski solisti Charles Dominici hayatını kaybetti

Karar'ın haberine göre, Dream Theater'ın 1987-1989 yılları arasında solistliğini üstlenen Charles Dominici, 72 yaşında hayatını kaybetti. Dominici'nin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dominici'nin ölüm haberini Grup, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla doğruladı.

"BÜYÜK KAYIP"

Dream Theater’ın, kurulduğu ilk yıllarda çıkardığı When Dream And Day Unite albümünde yer alan ABD’li müzisyen için, grubun yayımladığı mesajda

“Harika bir şarkıcı olmasının ötesinde, inanılmaz derecede yetenekli bir söz yazarı, hem gitar hem de klavyede çok yönlü bir müzisyen ve gruptan ayrıldıktan sonra bile uzun süreli bir arkadaştı. Charlie’nin beklenmedik ölümü Dream Theatre ailesindeki herkes için büyük bir kayıptır ve bu son derece zor dönemde Dominici ailesine en derin taziyelerimizi sunmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.