Drif atan sürücünün cüzdanı boşaldı

Sultanbeyli’de çektiği drift videosunu sosyal medya hesabında paylaşan şahsa 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Drif atan sürücünün cüzdanı boşaldı

İHA'nın haberine göre, dün sosyal medya platformlarında ‘en az on kere bunu yaptı’ başlıklı video içeriğine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Sultanbeyli ilçesi Polenez Caddesi üzerinde bulunan kavşak içerisinde bir şahsın aracı ile tehlikeli hareketler yaptığı belirlendi.

Şahsı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen S.D. isimli şahıs olayda kullanmış olduğu araç ile birlikte yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahsa drift maddesinden 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca şahıs hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

aw039054-01.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu
Juventus Lecce'ye tek attı. Üç puanı rahat aldı Spor
Juventus Lecce'ye tek attı. Üç puanı rahat aldı