Drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza

Konya'da trafiğe açık sokakta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına 28 bin 532 lira idari ceza işlemi uygulandı.

KAYNAK: İHA
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde, sürücünün otomobili ile sokak ortasında drift attığı, daha sonra durarak bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücünün, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığı görülüyor.

Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücünün H.A., olduğunu belirledi.

Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde yakalanarak durdurdu. Polisin durdurduğu sürücü H.A.'nın (22) ehliyetinin olmadığı da tespit edildi.

H.K.'ye 'Drift Yapmak ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak' suçlarından 28 bin 532 idari para cezası uygulandı.

Drift yapılan araç ise sahibine teslim edildi.

aw946639-02.jpg

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
İslam Memiş Ağustos’ta altında neler olacağını açıkladı Ekonomi
İslam Memiş Ağustos’ta altında neler olacağını açıkladı
İşte mutlu olmanın kuralı Sağlık
İşte mutlu olmanın kuralı
Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı. "Yanlış karar" diyerek uyardı Güncel
Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı. "Yanlış karar" diyerek uyardı
Draping makyaj Sağlık
Draping makyaj
Dr. Işık: Su içmeyi ihmal etmeyin Sağlık
Dr. Işık: Su içmeyi ihmal etmeyin
Farkında olmadan dişlerimize nasıl zarar veriyoruz Sağlık
Farkında olmadan dişlerimize nasıl zarar veriyoruz
Atatürk : Sağlık olsun! Güncel
Atatürk : Sağlık olsun!