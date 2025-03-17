Drift atan sürücülere ceza yağdı!

İstanbul Sultanbeyli'de 15 Mart Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında 2 otomobil sürücüsü trafikte drift attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

İncelemeler sonucunda sokakta drift atan araç sürücülerinin E.D. ve A.O.A. olduğu tespit edildi.

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Sürücülere, "Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi" ve "emniyet kemeri kullanmamaktan" toplam 94 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

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Yakalanan sürücüler hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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