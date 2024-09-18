Drift atan sürücüye rekor ceza

Kaynak: DHA
Drift atan sürücüye rekor ceza

Mersin'in Anamur ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yapan ve otomobiliyle drift atan V.D., jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Trafik güvenliğini hiçe sayarak çevreye rahatsızlık veren sürücü, sosyal medyada drift anlarını paylaşmasının ardından tespit edildi. V.D.’ye, "drift yapmak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "abartılı egzoz kullanmak" gibi ihlallerden dolayı toplam 51 bin 649 TL para cezası kesildi.

Aracı, gerekli düzenlemeler yapılana kadar trafikten men edilirken, araç sahibine de ehliyeti olmayan birine araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL ceza verildi.

Ayrıca, V.D.'nin son 5 yılda benzer kural ihlalleri yaptığının belirlenmesi üzerine ehliyeti kalıcı olarak iptal edildi.

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