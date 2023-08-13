Drift atarak düğüne giden sürücüye 20 bin 342 TL ceza

Düğün konvoyu ile giden Cihan O., 16 CHN 46 plakalı aracı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nda drift attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla harekete geçen polis, aracın düğün salonu önünde park halinde olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, aracı 2 ay trafikten menedip, sürücüye 'Kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi veya yönünün ani olarak değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi' suçundan 20 bin 342 TL idari para cezası kesti. Cihan O. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı.